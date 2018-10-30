شكرا لقرائتكم نيمار: رونالدو لاعب كبير وميسى قدوتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد النجم البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، أنه يعتبر أن الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة قدوته فى الملاعب، مشيرا إلى أن كريستيانو رونالدو هو لاعب من طراز فريد.

وتحدث نيمار فى تصريحات تلفزيونية، قائلا "ليونيل ميسى واحد من أعظم لاعبى كرة القدم على مر العصور، إنه قدوتى، مع ميسى كنت أتعلم منه كل يوم سواء كان ذلك فى التدريب أو باللعب إلى جانبه فى الملعب أو مجرد مشاهدته يلعب، وهذا ما جلعنى أقوى وزاد من قدراتى فى الملعب لأننى كنت أتعلم منه بشكل مستمر، إنه قدوتى".

وتابع نيمار، قائلا "ميسى ورونالدو هم من اللاعبين العظماء والذين بـ امكانى التحدث معهم لأنى أريد أن أتعلم وأريد أن أفوز وأريد الحصول على الجوائز وتسجيل الاهداف لذلك سوف أستمر فى التعلم منهم كل يوم".