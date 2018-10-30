شكرا لقرائتكم تقارير.. رودريجيز يرحل عن بايرن ميونخ نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدولى الكولومبى خاميس رودريجيز قرر عدم الإستمرار مع بايرن ميونخ الألمانى، وذلك عقب نهايى إعارته من ريال مدريد، والتى تنتهى بنهاية الموسم الجارى.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن رودريجيز قرر عدم الإستمرار مع البايرن، رغم رغبة النادى البافرى فى تفعيل بند شرائه نهائيا من الريال مقابل 42 مليون يورو.

واشارت الصحيفة إلى رودريجيز غاضب بشدة من عدم إشراكه أساسيا فى معظم المباريات الموسم الجارى مع المدير الفنى نيكو كوفاتش، وقد ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالى الموسم المقبل، فى ظل رغبة البيانكونيرى فى التعاقد معه.