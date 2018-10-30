شكرا لقرائتكم شاهد كيف هنئ سيد معوض محمود الخطيب بعيد ميلاده الـ 64 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سيد معوض مدرب الأهلى السابق، على تقديم التهنئة إلى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده الـ 64.

ونشر معوض على صفحته عبر الانستجرام، صورة لمحمود الخطيب معلقًا عليها بالهتاف الشهير: "بيبو بيبو بيبو الله يا خطيب"، وأكمل: "كل سنة وأسطورة الأهلى ومصر بخير وصحة وفى أحسن حال".

ويحتفل اليوم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ64، حيث ولد بيبو فى 30 أكتوبر 1954.