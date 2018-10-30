شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يصل برج العرب غدًا استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي برج العرب غدًا الأربعاء، على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها مساء الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي التونسي وصل للدور النهائي من البطولة لمواجهة الأهلي وذلك بعد تغلبه على أول أغسطس الأنجولي في نصف نهائي البطولة.

يذكر أن الأهلي والترجي التونسي وقعا في مجموعة واحدة بدور المجموعات في النسخة الحالية للبطولة وصعدا سويًا إلى ربع نهائي البطولة.