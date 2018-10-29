شوط سلبى بين الإسماعيلى والرجاء المغربي فى البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 29 أكتوبر 2018 08:01 مساءً - انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الإسماعيلى والرجاء المغربى، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الــ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وشهد الشوط الأول هجومًا كثيفًا من لاعبي الإسماعيلى على مرمى الرجاء، من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن نجح حارس مرمى الرجاء المغربى، فى التصدي لهجمات لاعبي الدراويش، كما فشل كريستوفر ميندوجا مهاجم الفريق فى ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف.

وخاض الإسماعيلى المباراة بتشكيل يتكون من، حارس مرمى: عصام الحضرى، وخط الدفاع: طارق طه – محمود متولى – محمد مجدى – باهر المحمدى، وخط الوسط: عماد حمدى– عمر الوحش، وأمامهم لسعد الجزيرى – حسنى عبد ربه – عبد الرحمن مجدي، وفى خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا.

على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – عمر سافيولا – أحمد على – شكرى نجيب – كريم بامبو – محمد هاشم – محمد صادق