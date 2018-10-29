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الإسماعيلى يهاجم الرجاء المغربى بـ الجزيرى وميندوجا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 29 أكتوبر 2018 08:01 مساءً - أعلن فييرا، المدير الفنى للإسماعيلى، تشكيل لاعبيه لمواجهة الرجاء المغربى فى المباراة التى تقام فى تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، فى ذهاب دور الــ16 بكأس زايد للأندية الأبطال. وجاء التشكيل على النحو التالى حارس مرمى: عصام الحضرى. خط الدفاع: طارق طه – محمود متولى – محمد مجدى – باهر المحمدى. خط الوسط: عماد حمدى– عمر الوحش. أمامهم: لسعد الجزيرى – حسنى عبد ربه – عبد الرحمن. خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا. على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – عمر سافيولا – أحمد على – شكرى نجيب – كريم بامبو – محمد هاشم – محمد صادق.

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