شاهد.. مراوغة باهر المحمدي للاعب الرجاء المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 29 أكتوبر 2018 08:01 مساءً - حصل لاعب الرجاء المغربى على إنذار بعد عرقلة باهر المحمدي لاعب الإسماعيلى بعد مراوغته بلقطة فنية فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الــ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

ويخوض الإسماعيلى المباراة بتشكيل يتكون من، حارس مرمى: عصام الحضرى، وخط الدفاع: طارق طه – محمود متولى – محمد مجدى – باهر المحمدى، وخط الوسط: عماد حمدى– عمر الوحش، وأمامهم .. لسعد الجزيرى – حسنى عبد ربه – عبد الرحمن مجدي، وفى خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا.

على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – عمر سافيولا – أحمد على – شكرى نجيب – كريم بامبو – محمد هاشم – محمد صادق