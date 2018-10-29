صور.. عمان تهزم الأردن فى البطولة العربية للطائرة

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صور.. عمان تهزم الأردن فى البطولة العربية للطائرةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 29 أكتوبر 2018 08:01 مساءً - فاز منتخب عمان للكرة الطائرة على نظيره الأردنى بنتيجة 3 /0 فى إطار ثالث أيام البطولة العربية للأندية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.
وكان منتخب عمان قد نجح فى تحقيق الفوز على فلسطين بنتيجة 3 /0 فى اللقاء الذى جمعهما أمس الأحد فى ثاني أيام البطولة.
جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على الأردن فى أولى مواجهاته بالبطولة 3 / 0 قبل أن يحقق فوزه الثانى على الجزائر 3 / 1، ومن المنتظر أن يلتقى العراق غدًا الثلاثاء.
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