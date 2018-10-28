قبل مواجهة الوصل..شاهد رباعية الأهلى فى البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 28 أكتوبر 2018 05:46 مساءً -

مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى الأهلى مع الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ 16 من منافسات البطولة العربية ببرج العرب .

وقد تأهل الأهلى إلى دور الـ 16 بعد الفوز على النجمة اللبنانى فى مباراة العودة لدور الـ 32 برباعية مقابل هدف، بعد أن تعادلا سلبيا فى لقاء الذهاب .

يذكر أن الأهلى تاهل إلى الدور النهائى من دورى أبطال أفريقيا بالتغلب على وفاق سطيف فى لقاء الذهاب بهدفين، والخسارة فى العودة بهدفين مقابل هدف .