قبل مواجهة الوصل..شاهد رباعية الأهلى فى البطولة العربية

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قبل مواجهة الوصل..شاهد رباعية الأهلى فى البطولة العربيةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 28 أكتوبر 2018 05:46 مساءً -
مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى الأهلى مع الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ 16 من منافسات البطولة العربية ببرج العرب .
وقد تأهل الأهلى إلى دور الـ 16 بعد الفوز على النجمة اللبنانى فى مباراة العودة لدور الـ 32 برباعية مقابل هدف، بعد أن تعادلا سلبيا فى لقاء الذهاب .
يذكر أن الأهلى تاهل إلى الدور النهائى من دورى أبطال أفريقيا بالتغلب على وفاق سطيف فى لقاء الذهاب بهدفين، والخسارة فى العودة بهدفين مقابل هدف .
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