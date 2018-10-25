انطلاق بطولة الرواد الأولى للاسكواش بنادى مدينتى الرياضي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - انطلقت اليوم فعاليات بطولة الرواد الأولى للاسكواش بنادي مدينتى الرياضى بمشاركة عشرات اللاعبين وفق مستويين عمريين.

وتقام البطولة بمجمع أسكواش نادي مدينتي، والذي يضم 11 ملعباً صممت وفق أحدث المواصفات الدولية، منها ملعب رئيسي يتسع لـ 250 متفرج. كما يحتوى مجمع الأسكواش على 5 غرف لتغيير الملابس فضلاً عن كافيتريا لتلبية احتياجات المتفرجين.

تمتد البطولة على مدار ثمانية أيام، بدءا من اليوم الخميس 25 أكتوبر حتى الجمعة 2 نوفمبر المقبل، ويتوزع اللاعبون المشاركون على مستويين عمريين، الأول للمرحلة فوق 35 سنة، والثانى للمرحلة فوق 45 سنة، بخلاف بطولة الزوجي للسن المفتوح.