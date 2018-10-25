جروس يركز على الجانب البدنى قبل مواجهة الاتحاد بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - ركز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جروس على النواحى البدنية خلال مران الفريق الصباحى، اليوم، الذى أقيم على ملعب فندق الإقامة فى برج العرب استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

قسم جروس المدير الفنى اللاعبين المتواجدين فى المعسكر لمجموعتين للتدريب فى الجيم والملعب، وركز خلاله الجهاز الفنى على النواحى البدنية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبا مسائيا على ملعب الفندق، سيركز خلاله الجهاز الفنى على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى المباراة المقبلة.