شكرا لقرائتكم خبر عن

اختبار أخير يحدد مشاركة زيزو مع الزمالك بالبطولة العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - يخضع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك لاختبار طبى أخير خلال الساعات القادمة لتحديد إمكانية مشاركته فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل في ذهاب دور ال16 للبطولة العربية. وتعرض فرجانى ساسى لشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام الإنتاج الحربى فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، وتضاءلت فرص مشاركته فى مباراة زعيم الثغر لكنه سيخضع لاختبار طبى أخير لتحديد موقفه . واستقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك على مشاركة محمود عبد العزيز زيزو فى مباراة البطولة العربية، حال تأكد غياب فرجانى ساسى خاصة بعد تألق زيزو فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة واحرازه هدف الزمالك الثانى.

والان نبدء بالتفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر اختبار أخير يحدد مشاركة زيزو مع الزمالك بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.