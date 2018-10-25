الأهلى يناقش ملف ملعب نهائى أفريقيا.. ويتطلع لحضور جماهيره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - كشف محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادى الأهلي، إنه سيبحث مع إدارة النادى خلال الساعات المقبلة الملعب الذى ستُقام عليه مباراة الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأكد محمد يوسف أن الأهلى يتطلع لحضور أكبر عدد من الجماهير فى تلك المباراة المهمة والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته فى لقاء العودة باستاد رادس بتونس.

وأشار مدرب الأهلى إلى أن إدارة النادى ستبحث عن أفضل الحلول بشأن ملعب ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن هناك تركيزا تاما ورغبة من الجميع فى النادى بتوفير كل سُبل الدعم والمساندة من أجل الفوز باللقب الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخ النادى.