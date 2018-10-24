أهداف مبارة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب في الكونفيدرالية الافريقية HD

إستطاع فريق فيتا كلوب تحقيق فوزاً كبيرا على المصرى البورسعيدى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما بالكونغو فى إياب دور نصف النهائى للكونفيدرالية الأفريقية ، ليتأهل بطل الكونغو لنهائى البطولة منتظرا الفائز من المباراة التى ستنطلق فى التاسعة بين الرجاء البيضاوى المغربى وانيمبا النيجيرى فى النهائى . ورغم الخسارة الكبيرة لفريق المصري البورسعيدي إلا أنهم قدموا عرضا جيدا نالوا عليه استحسان المتابعين بعدما أضاعوا العديد من الفرص السهلة ووقف الحظ وحارس المرمى والعارضة حائلا أمامهم فى تعديل النتيجة أكثر من مرة . وكانت تشكيلت المصري البورسعيدي خلال المبارة مكونه من :- حراسة المرمى : أحمد مسعود . خط الدفاع : محمد شطه ومحمد كوفي واحمد جوده ومحمد جابر . خط الوسط : فريد شوقي وعمرو موسي و إسلام عيسي و أحمد شكري . خط الهجوم :أحمد جمعة ومحمد جريندو .

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