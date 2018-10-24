إصابة حسام حسن بجرح في الرأس نتيجة إلقاء الحجارة من جماهير فيتا كلوب

أصيب حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصرى بجرح قطعي في الرأس نتيجة القاء جماهير فريق فيتا كلوب علي دكة الجهاز الفني بالحجارة عقب المباراة مباشرة .

كان فريق المصرى قد تلقي هزيمة برباعية نظيفة في اياب نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية ليودع الفريق البورسعيدي البطولة بمجموع اللقائين بنتيجة 4 اهداف مقابل لا شئ.

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