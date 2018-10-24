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بالصور .. اشتباكات لاعبي المصري مع جمهور فيتا كلوب .. وتحطيم الاعلانات

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جدة - عمرو شويل اشتبك لاعبى المصرى مع جماهير فيتا كلوب بعد الخسارة برباعية و الخروج من الكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل بطل الكونغو لنهائى البطولة ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى النهائى .

 

وحطم لاعبى المصرى لوحات الاعلانات التى تحيط بملعب المباراة وتراشق اللاعبين مع جماهير فيتا كلوب بالزجاجات المياه.

 

نجح فريق فيتا كلوب فى الفوز على المصرى البورسعيدى 4/0 فى المباراة التى جرت بينهما بالكونغو فى إياب دور نصف النهائى للكونفيدرالية الأفريقية ، ليتأهل بطل الكونغو لنهائى البطولة ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى النهائى .

 

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