شكرا لقرائتكم بالصور .. اشتباكات لاعبي المصري مع جمهور فيتا كلوب .. وتحطيم الاعلانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتبك لاعبى المصرى مع جماهير فيتا كلوب بعد الخسارة برباعية و الخروج من الكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل بطل الكونغو لنهائى البطولة ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى النهائى . وحطم لاعبى المصرى لوحات الاعلانات التى تحيط بملعب المباراة وتراشق اللاعبين مع جماهير فيتا كلوب بالزجاجات المياه. نجح فريق فيتا كلوب فى الفوز على المصرى البورسعيدى 4/0 فى المباراة التى جرت بينهما بالكونغو فى إياب دور نصف النهائى للكونفيدرالية الأفريقية ، ليتأهل بطل الكونغو لنهائى البطولة ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى النهائى .





شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. اشتباكات لاعبي المصري مع جمهور فيتا كلوب .. وتحطيم الاعلانات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .