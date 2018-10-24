شكرا لقرائتكم النحاس: تدريب المقاولون شرف وجاهز للمهمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عماد النحاس المدير الفني الجديد لنادي المقاولون العرب الشكر لمجلس ادارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح على الثقة الممنوحة له لتولي قيادة الفريق في هذا التوقيت مؤكدا تقديره للجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن علاء نبيل الذي بذل مجهودا كبيرا.

وقال النحاس ان المفاوضات لم تستغرق اي وقت وانه لم يتردد في قبول المهمة خاصة ان المقاولون العرب واحدا من اعرق الاندية المصرية وتدريبه شرف كبير مبديا سعادته بالتعاون مع المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة والمشرف على الكرة بالنادي خاصة انه صاحب تاريخ رائع في كرة القدم المصرية.

وحول موقف الفريق في بطولة الدوري اكد النحاس انه سيعمل بكل جد لتحسين النتائج والبناء على ما بدأه الجهاز السابق وستكون مباريات الفريق المقبلة بمثابة مباريات الكؤوس مبديا ثقته في مجموعة اللاعبين الحالية .

واشار النحاس الى انه يمتلك معلومات عن الفريق واللاعبين وسيبدأمهمته على الفور .

وحول تشكيل الجهاز المعاون اكد النحاس انه سيعقد جلسة مع المهندس محمد عادل للاستقرار على التشكيل النهائي للجهاز .