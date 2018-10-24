شكرا لقرائتكم المصرى يودع الكونفيدرالية بعد الهزيمة من فيتا كلوب برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق فيتا كلوب فى الفوز على المصرى البورسعيدى 4/0 فى المباراة التى جرت بينهما بالكونغو فى إياب دور نصف النهائى للكونفيدرالية الأفريقية ، ليتأهل بطل الكونغو لنهائى البطولة ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى النهائى .

كان فيتا كلوب قد بادر لاعبو المصرى بهدف مباغت فى الدقيقة الرابعة ، إلا أن المصرى نجح فى تنظيم صفوفه سريعا وقاد عدة هجمات اخطرها فى الدقيقة السادسة عشر من رأسية متقنة لأحمد جمعة تصدى لها حارس فيتا كلوب ، بينما ألغى حكم اللقاء هدفا للبوركينى محمد كوفى هدف المصرى بداعى التسلل .

وفى الدقيقة 38 نجح لاعبو فيتا كلوب من إحراز الهدف الثانى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ، ورغم ذلك حاول لاعبو المصرى وشنوا العديد من الهجمات الخطرة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء إلا أن حارس مرمى الفريق الكونغولى نجح فى الزود عن مرماه لتخرج المباراة بتقدم فيتا كلوب على المصرى بهدفين نظيفين .

وفى الشوط الثانى حاول المصرى الضغط بكل خطوطه بغية تحسين النتيجة وبالفعل سنحت له بعض الفرص إلا أن الرعونة وسوء التوفيق الذى لازم اللاعبين وقف حائلا أمام تعديل النتيجة ، وفى الدقيقة 72 أحرز لاعبو فيتا كلوب الهدف الثالث ، وفى الوقت بدل الضائع أحرز لاعبو فيتا الهدف الرابع .

كان المصرى قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : أحمد مسعود .

خط الدفاع : محمد شطه ومحمد كوفي واحمد جوده ومحمد جابر .

خط الوسط : فريد شوقي وعمرو موسي و إسلام عيسي و أحمد شكري .

خط الهجوم :أحمد جمعة ومحمد جريندو .

يذكر أن نتيجة لقاء الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين فى المباراة التى أقيمت باستاد بورسعيد.