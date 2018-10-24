رئيس اتحاد اليد: نتائج نادى بورسعيد لن تؤثر على مسابقات منطقة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 24 أكتوبر 2018 03:51 مساءً - أكد هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أن نتائج نادى بورسعيد المشارك فى مسابقات دورى منطقة القاهرة لن تؤثر على نتائج باقى الفرق.

وقال هشام نصر إن مجلس إدارة اتحاد اليد اتخذ قراراً قبل الموافقة على قرار مشاركة نادى بورسعيد فى مسابقات المنطقة، أنه حال حصوله على أحد المراكز الثلاثة الأولى، سيحصل على كأس وميداليات شرفية كنوع من التكريم ورفع الروح المعنوية لدى براعم الفريق، الذين يعتبرون مع باقى زملائهم فى الفرق الأخرى مستقبل كرة اليد المصرية.

وتابع نصر أن هذه ليست المرة الأولى التى يشارك فيها فرق من خارج منطقة القاهرة فى مسابقاتها، مؤكدا أنه سبق وشارك نادى الزمالك التابع لمنطقة الجيرة فى منافسات دورى منطقة القاهرة.

وأشار نصر إلى أن قرار مشاركة بورسعيد فى دورى منطقة القاهرة ما هو إلا لعدم حرمان لاعبين لديهم مستوى قوى من المشاركة فى المنافسات، خاصة أن منطقة بورسعيد ليس لديها المراحل السنية التى تشارك فى دورى منطقة القاهرة.