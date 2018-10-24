وفد وزارة الشباب والرياضة يلتقى رئيس الاتحاد العربى للتطوع بالبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 24 أكتوبر 2018 03:51 مساءً - فى إطار مشاركة مصر بالمهرجان العالمى الشبابى الأول للتنمية المستدامة المقام بمملكة البحرين فى الفترة من 20 حتى 26 أكتوبر الجارى، التقى وفد وزارة الشباب والرياضة مع السيد حسن محمد بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع والسيد عبد الرزاق صالح الميرسي الأمين العام للاتحاد.

استعرض اللقاء أبرز أدوار الاتحاد العربي للتطوع على صعيد ما يقدمه من فرص أمام الشباب العربي لتعزيز مشاركتهم المجتمعية في شتى المجالات، إضافة إلى الدور التنسيقي للاتحاد مع مختلف الهيئات والمؤسسات بالبلدان العربية للتشجيع على نشر ثقافة التطوع بالمجتمع لما له من أدوار إيجابية على معدلات التنمية.



وفد وزارة الشباب والرياضة

ومن جانبهم، تقدم وفد وزارة الشباب والرياضة المصرية بالشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد العربي للتطوع، مؤكدين حرص الوزارة على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الإتحاد خلال الفترة المقبلة.

كما اقترح أعضاء الوفد فكرة إنشاء اتحاد مصري للتطوع، لافتين إلى أنه سيتم عرض المقترح بتصور كامل على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عقب عودتهم إلى القاهرة للتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة إمكانية تنفيذ المقترح على أرض الواقع.



الوفد المصرى فى البحرين

يذكر أن مصر تشارك أيضا بوفد شبابي في المهرجان العالمي الشبابي الأول للتنمية المستدامة بمملكة البحرين الذي يشارك فيه نحو 1450 شاب وفتاة من مختلف دول العالم، بجانب مشاركة وفود الوزارات المعنية بالشباب حيث يتضمن المهرجان مجموعة من الجلسات الحوارية تناقش التعريف بأهمية وأهداف التنمية المستدامة، ودور الشباب في تحقيق معدلات التنمية ، علاوة على سرد القصص والنماذج الناجحة خلال فعاليات المنتدى لتكون دافعاً قوياً للشباب.

ويمثل وفد وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور تامر عبدالعظيم ، محمد علي زكي، كريم محمد عاطف، يوسف شعبان رمضان.