استاد القاهرة يكشف موقفه من استضافة نهائي الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، استحالة استقبال مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 2 نوفمبر المقبل.

وحجز النادي الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد اقصاء وفاق سطيف الجزائري، من نصف النهائي بالفوز 3-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وصرح درويش لبرنامج "الماتش" قائلا "استضافة مباراة الأهلي والترجي أمر مستحيل، نعمل في الوقت الحالي على استكمال أعمال الصيانة وزرع أرض الملعب، وهذا الأمر سوف يستغرق من 30 الى 40 يوم".

وأكمل "شركة عالمية تعمل تتولى أعمال تطوير وصيانة استاد القاهرة، إن شاء الله سيتم تطوير المدرجات أيضا، ما يحدث في استاد القاهرة مجرد بداية لعملية تطوير باقي الملاعب، لتصبح جاهزة لاستكمال البطولات العالمية".

واستمر "وفقا لما صرح به وزير الرياضة، هناك خطة، لأن تكون مصر بحلول عام 2030 جاهزة لاستضافة بطولة كأس العالم في أي نسخة بعد ذلك، وبالتالي الاهتمام بالملاعب وتجهيزها جزء من المشروع".

واختتم "هناك أيضا رغبة من جانب الأجهزة الأمنية لاستقبال ملعب القاهرة للمباريات، لسهولة التأمين، في نهاية نوفمبر وبحد اقصى يوم 10 ديسمبر يكون الملعب جاهز لاستقبال المباريات".

وكان محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قد كشف عن رغبة النادي في استضافة استاد القاهرة، أو أي ملعب أخر بالعاصمة لذهاب نهائي دوري الأبطال.