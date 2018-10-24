بسبب الأهلي.. الملاعب المصرية تستعد لاستقبال VAR للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تستعد الملاعب المصرية، للمرة الأولى، لاستقبال، تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وذلك من خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل النادي الأهلي.

وحجز النادي الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد اقصاء وفاق سطيف الجزائري، من نصف النهائي بالفوز 3-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد موافقة المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير بشرم الشيخ، استخدام، تقنية حكم الفيديو المساعد في نهائيات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية 2018.

ويستضيف الأهلي يوم 2 نوفمبر نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم يتحدد الملعب بعد، بينما تقام مباراة الإياب، في رادس يوم 9 نوفمبر.

وسبق للكاف وأن استخدم تقنية حكم الفيديو، خلال مباراة السوبر الإفريقي النسخة الماضية بين مازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي، في كازبلانكا، وبعد نجاح التجربة وفي إطار السعي لإدخال التكنولوجيا الملاعب الإفريقية، تقرر استخدام التقنية بنهائيات بطولات الأندية هذا العام.

وطلب الأهلي خوض النهائي في ملعب استاد القاهرة، بجانب تحديده من قبل لملعب السلام لاستقبال مبارياته، واقتراح ملعب الكلية الحربية، واذا تعذر الأمر، ستقام المباراة ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، وبالتالي تلك الملاعب مرشحة لتطبيق التقنية للمرة الأولى في الملاعب المصرية.

وقامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتطبيق التقنية بطريقة "بدائية" خلال بعض مباريات الدوري في عام 2017، قبل أن يرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفض الأمر بسبب الطريقة "البدائية".

وفي حال نجح فريق المصري البورسعيدي في تجاوز فيتا كلوب الكونغولي بإياب نصف نهائي الكونفيدرالية، والتأهل للنهائي، واستقبال النهائي على ملعبه في بورسعيد، وبالتالي تطبيق جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد.