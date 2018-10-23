فيديو.. فدائية علاء تقطع شباك الزمالك.. وكاسونجو "يشكو" خلال تبديله

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فيديو.. فدائية علاء تقطع شباك الزمالك.. وكاسونجو "يشكو" خلال تبديلهوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:38 مساءً - تسببت فدائية محمود علاء مدافع الزمالك فى محاولات إنقاذ مرمى فريقه من هدف فى قطع شباك فريقه بجانب إصابته قبل أن يعود ويستكمل اللقاء، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ16 بكأس مصر.
بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، فرجانى ساسى وطارق حامد وكهربا وأوباما وإبراهيم حسن فى خط الوسط، كاسونجو فى خط الهجوم".
فيما جاء تشكيل الإنتاج الحربى كالتالى: "عامر عامر فى حراسة المرمى، أحمد شديد قناوي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن فاروق ومحمود كابونجا ومحمد عادل وعبد الرحمن بودي ومحمد مسعد ومحمد رجب وموسى دياوارا".
بينما أجرى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، التغيير الأول بالدفع بعمر السعيد على حساب الكونغولى كاسونجو الذى بدت عليه علامات الاندهاش وتحدث فى إشارة إلى تقديم شكوى لجروس خلال تبديله.
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