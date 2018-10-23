شكرا لقرائتكم خبر عن

كهربا يهدر ويمنع الزمالك من التقدم أمام الإنتاج الحربى بعد 60 دقيقة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:38 مساءً - لا يزال التعادل السلبى قائمًا فى مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بعد مرور 60 دقيقة من اللقاء المقام حاليًا بملعب برج العرب فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر. لم يشهد الشوط الثانى إجراء تعديلات فى تشكيل الفريقين ليبدأ الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي . الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم كهربا وإبراهيم حسن. الهجوم: كابونجو كاسونجو بينما بدأ الإنتاج الحربى بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر الدفاع: أحمد شديد قناوي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن فاروق الوسط: محمود كابونجا ومحمد عادل وعبد الرحمن بودي ومحمد مسعد الهجوم: محمد رجب وموسى دياوارا وواصل الزمالك الأداء الهجومى والضغط على دفاعات الإنتاج الحربى منذ الدقيقة الأولى بالشوط الثانى لكن لم تشهد الدقائق الأولى هجمات خطيرة على المرميين. وااستمر محمود كهربا فى إضاعة الفرص السهلة بالدقيقة 52 بعد انفراده بالمرمى لكنه يسدد الكرة بغرابة شديدة فوق العارضة ليضيع هدف محقق من الزمالك. وأجرى مختار مختار التغيير الأول للإنتاج الحربى بالدقيقة 54 بنزول محمود حمادة وخروج محمد عادل . وفى أغرب لقطات المباراة بالدقيقة 56 نجح محمود كهربا فى اقتناص الكرة من دفاع الإنتاج ولينفرد بالمرمى تمام ويراوغ الحارس عامر عامر لكنه يسدد الكرة بغرابة شديدة وبطئ غير مبرر ليشتتها الدفاع وتضيع أخطر فرص اللقاء.

والان نبدء بالتفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يهدر ويمنع الزمالك من التقدم أمام الإنتاج الحربى بعد 60 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.