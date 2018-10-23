الزمالك والإنتاج الحربى بدون أهداف بعد 15 دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:38 مساءً - سيطر التعادل السلبى على نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بعد مرور 15 دقيقة من اللقاء المقام حاليًا بملعب برج العرب فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي .

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود عبدالمنعم كهربا وإبراهيم حسن.

الهجوم: كابونجو كاسونجو

بينما بدأ الإنتاج الحربى اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد شديد قناوي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن فاروق

الوسط: محمود كابونجا ومحمد عادل وعبد الرحمن بودي ومحمد مسعد

الهجوم: محمد رجب وموسى دياوارا

بدأت المباراة هادية من جانب الفريقين وانحصر اللعب فى منطقة وسط الملعب حيث حاول كل فريق السيطرة على منطقة المناورات ووضح الحذر الشديد على أداء الفريقين ليسيطر الفكر التدريبى للجهازين الفنيين على الأداء داخل المستطيل الأخضر.

وظهرت ملامح الخطورة لأول مرة بالدقيقة 5 بعدما اقتنص أحمد شديد قناوى الكرة من حمدى النقاز ليمرر كرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الزمالك لكن يشتتها الدفاع الأبيض.

ويشهر أحمد الغندور حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه حمدى النقاز بالدقيقة 10 بعد تدخله بعنف مع موسى دياوارا.

ويسقط محمد رجب مهاجم الإنتاج داخل أرضية الملعب بالدقيقة 13 بعد كرة مشتركة مع محمود علاء ليغادر الملعب لتلقى العلاج ويطلب الجهاز الفنى من البدلاء إجراء عملية الإحماء تحسبًا لعدم قدرته على استكمال اللقاء .