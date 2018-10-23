الأهلي يصل ملعب 8 مايو لمواجهة وفاق سطيف فى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 07:38 مساءً - وصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووصلت البعثة وسط تكثيف أمني واضح من الشرطة الجزائرية.

وأعلن كارتيرون تشكيل الأهلى فى المواجهة والذى جاء كالتالي: وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالى، سعد سمير، وأحمد فتحى.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد حمودى وإسلام محارب.

خط الهجوم: وليد أزارو .



الاهلى فى الملعب



ملعب مباراة الاهلى