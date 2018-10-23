التشكيل المتوقع .. أزارو يقود هجوم الأهلي أمام وفاق سطيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر الفرنسي، باتريك كارتيرون، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وفاق سطيف لحساب إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب والتي جرت يوم 2 أكتوبر الجاري بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام مُحارب.

وأفاد مراسل مصراوي أن كارتيرون سيدفع بالمهاجم المغربي وليد أزارو في الخط الأمامي منفردًا على أن يكون خلفه الثلاثي وليد سليمان وإسلام محارب وأحمد حمودي.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

رباعي الدفاع : سعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وأحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور

الوسط المهاجم: وليد سليمان وإسلام محارب وأحمد حمودي

الهجوم: وليد أزارو.