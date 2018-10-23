تعرف على موعد وتردد ومعلق القناة الناقلة لمباراة وفاق سطيف والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):

يحل الأهلي ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، من أجل مواصلة مشواره وتعزيز رقمه القياسي بالمسابقة القارية.

الأحمر حسم لقاء الذهاب يوم 2 أكتوبر الجاري على ملعب السلام (2-0) بهدفي الثنائي وليد سليمان وإسلام محارب، وكان بإمكانه تعزيز التقدم لولا إهدار عدة فرص للتسجيل.

ويكفي الأهلي التعادل أو الخسارة (1-0) الليلة من أجل حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بعد حصد وصافة النسخة الماضية للبطولة.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة نظيره المتأهل من الترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي في المباراة النهائية، مع العلم أن الفريق الأنجولي حسم لقاء الذهاب على أرضه (1-0).

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب 8 مايو معقل وفاق سطيف، وتُنقل المباراة عبر قناة "beIN SPORTS HD 7" الناقل الحصري للبطولة.

ويتولى التعليق على اللقاء المرتقب كل من الجزائري عادل خلو عبر القناة الصوتية الأولى، والمصري محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.

- تردد قناة beIN SPORTS HD 7 على النايل سات:

التردد: 12475

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

- تردد قناة بي إن سبورتس HD5 على سهيل سات:

التردد: 11585

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK