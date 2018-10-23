الزمالك المصري يحسم ملف قميصه

أعلن مجلس إدارة الزمالك، اليوم الاثنين، عن الزي الذي سيرتديه الفريق الأبيض، في الفترة المقبلة، بعد انتظار طويل لحسم المفاوضات مع أكثر من شركة.
وأعلن الزمالك، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الزي سيكون من تصميم شركة "بوما" الألمانية.
وظهر الفريق خلال السنوات الأخيرة، بقمصان من شركات "جوما"، و"ماكرون"، و"أديداس".
وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة، قد وعد بتحسين هذا الملف، منذ توليه منصبه.
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