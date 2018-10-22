شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تدرس تخصيص طيارة خاصة للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق رعاية الأهلي أنه سيتم تغيير اعلانات شركة المحمول راعي النادي والتي تظهر على قميص وملابس الاهلى إلى شركة أخرى.

وأوضح محمد كامل عبر برنامج "ساعة مع شوبير" فى راديو أون سبورت ، أنه سيتم تغيير اعلانات الراعى على ملابس النادي الأهلى من شركة المحمول الحالية إلى شركة أخرى.

وأضاف كامل أن بريزنتيشن تدرس تخصيص طائرة خاصة للنادي الأهلي كما حدث مع منتخب مصر مشيرًا إلى أن رعاية شركته لكل، مقرات القلعة الحمراء .

توقيع العقود



مؤتمر أمس مؤتمر أمس



لحظة توقيع العقد



منصة اليوم



مجلس ادارة الاهلى واعلام المصريين

ووعد كامل بإبرام اتفاق مع اتحاد الكرة على بث بعض مباريات الدوري وكأس مصر على قناة النادي الأهلي.