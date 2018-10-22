شكرا لقرائتكم محمد يوسف يمنع لاعبى الأهلى من مغادرة فندق الإقامة بالجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة حظر التجوال للاعبي الفريق في فندق " بيست ويسترن بلس" الذي يقيم فيه الفريق بمدينة سطيف الجزائرية. وطلب محمد يوسف من جميع اللاعبين عدم مغادرة فندق الإقامة أو النزول الي اللوبي الا للضرورة القصوي، ويقيم لاعبي الفريق في الدور الخامس من الفندق الذي يتكون من ١١ طايق فيما ينزل اللاعبين للدور الأول لتناول الوجبات حيث يتواجد المطعم الذي تم تخصيص جزء منه للاعبي الفريق ويستعد الأهلي لمباراة وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علما بأن لقاء الذهاب انتهي بفوز الأهلي بثنائية نظيفه.

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