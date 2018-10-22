شكرا لقرائتكم خبر عن

حجازى يتعرض لشد عقب مباراة وست بروميتش.. والمنتخب يؤكد جاهزيته لتونس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 06:07 مساءً - تعرض أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى ومنتخب مصر لشد عضلى عقب مباراة فريقه أمام ويجان فى دورى الدرجة الثانية الإنجليزى. أجرى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى اتصالا هاتفيا للاطمئنان على حجازى الذى أكد تعرضه لشد خفيف وجاهزيته للمباريات المقبلة لفريقه فى الدورى الإنجليزي وبالتالى جاهزيته لمباراة تونس المقرر لها 16 نوفمبر باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون. كان منتخب مصر قد نجح فى عهد المكسيكي أجيرى فى الفوز بمبارياته الثلاث بتصفيات أمم أفريقيا أمام النيجر 6 / 0 وسوازيلاند بنتيجة 4 / 1 و2 / 0 وتأهل رسمياً لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون مع تونس.

والان نبدء بالتفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى يتعرض لشد عقب مباراة وست بروميتش.. والمنتخب يؤكد جاهزيته لتونس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .