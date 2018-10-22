كارتيرون يحذر من قوة سطيف ويشيد بإمكانيات لاعبى الأهلى قبل موقعة الغد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 22 أكتوبر 2018 01:29 مساءً -

حذر الفرنسى بارتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، من مواجهة وفاق سطيف، قائلا، "المهمة لن تكون سهلة.. لأننا نتواجد فى الجزائر والتى تعتبر بلد كرة قدم، وننتظر أجواء كبيرة فى الملعب.. صحيح أننا نمتلك الأسبقية بعد فوزنا بثنائية ذهاباً، ولكن ذلك لا يعنى أننا ضمنا التأهل للنهائى"

وأضاف كارتيرون، فى المؤتكمر الصحفى المنعقد حاليا، أن الأهلى جاهز لمواجهة الوفاق، وكل اللاعبين جاهزين لمواجهة الوفاق، هشام محمد وأحمد فتحى سيكونان جاهزين أيضا".

وتابع المدرب الفرنسى، "الغياب سيكون لعلى معلول الذى سيطول غيابه نوعاً ما، كما أن كل لاعبينا الدوليين عادوا دون إصابات وحققوا نتائج إيجابية وهم مستعدون لهذه المباراة"، مؤكدا أننا لم نأتى إلى الجزائر من أجل الاكتفاء بالدفاع، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذه المباراة"، مشيداً بأرضية ملعب 8 مايو وأن النجيل الصناعى لن يكون عائقا أمام الفريق، رغم التعود على العشب الطبيعى.

وأكد مدرب الأهلي أنه محظوظ باللاعبين الذين يدربهم خاصة أنه فى كل مركز لديه إثنين إلى ثلاثة لاعبين من المستوى العالى.