المصرى يتقدم بشكوى رسمية للفيفا لعدم إقامة مبارياته المحلية على أرضه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 21 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - تقدمت إدارة النادي المصرى، بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعلن من خلالها عن تضرر النادى من عدم إقامة مبارياته المحلية على أرضه ووسط جماهيره باستاد المصرى.

أعد نصر عزام المستشار القانونى للنادى فى تلك القضية مذكرة الشكوى، حيث أبدى مجلس ادارة المصري استياءه من عدم إقامة المباريات المحلية على أرضه رغم توافر كافة الاشتراطات الأمنية التي أقرتها النيابة العامة المصرية قبل سنوات بالإضافة الى التجربة الناجحة للمصري فى إقامة المباريات الأفريقية ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم والتي بلغ عددها ثماني مباريات بمعدل حضور جماهيري يبلغ عشرة ألاف متفرج لكل مباراة، ظهرت خلالها جماهير المصري بمظهر مشرف نال استحسان المتابعين -وفقا لما جاء فى المذكرة-.

وطالبت إدارة المصرى، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال الشكوى، برفع الظلم الواقع على النادي من عدم إقامة المباريات المحلية على ملعبه رغم انتهاء العقوبة الموقعة على الاستاد منذ شهر أبريل 2016 وهي الأمر الذي يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعد أحد أهم المبادئ التي ينادي بها الميثاق الأوليمبي -وفقا لما جاء فى الشكوى-.