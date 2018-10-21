صور.. علاء نبيل يقود مران المقاولون بعد رفض استقالته

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 21 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - تواجد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب والمشرف العام على فريق الكرة فى مران ذئاب الجبل اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الاسماعيلى، المقرر إقامتها على استاد السلام، يوم الثلاثاء القادم فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.



علاء نبيل يقود مران المقاولون بعد رفض استقالته ودعم من المشرف

جاء تواجد محمد عادل فتحى من أجل دعم الجهاز الفني بقيادة علاء نبيل بعد رفض استقالته من منصبه عقب الخسارة من وادي دجلة في المباراة الأخيرة بالدوري.



مران المقاولون

حرص المشرف العام على الكرة للمقاولون على التأكيد إلى علاء نبيل أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح يولى ثقة كبيرة في شخصه من أجل استكمال المشروع المشترك فى إعداد جيل قوي للمقاولون يكون قادر على إعادة أمجاد النادي الغائبة والاعتماد علي المواهب الشابة من أبناء النادي ويرفض محمد عادل وكل أعضاء مجلس الإدارة رحيل علاء نبيل باعتبار أنه لا يتوان فى تقديم كل خبراته لناديه بخلاف البصمة التى أظهرها مع الفريق منذ نهاية الموسم الماضى.