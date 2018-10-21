سعد سمير مدافع الأهلي يرزق بمولودته الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 21 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - تلقى سعد الدين سمير مدافع الأهلي، خبرا سعيدا، منذ قليل، أثناء تواجده في معسكر فريقه بالجزائر استعدادا لخوض مباراة وفاق سطيف الجزائري.

ورزق مدافع النادي بمولودته الأولى، ولم يستقر حتى الأن على اسمها، وتلقى تهاني زملائه اللاعبين داخل المعسكر، وكذلك الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص سعد سمير على إجراء اتصال هاتفي بالدكتور، الذي أجرى عملية الولادة، ووجه له الشكر على مجهوده حتى وصلت ابنته للدنيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، في التاسعة مساء بعد غد، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.