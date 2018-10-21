فرج عامر يُعلن رفض استقالة على ماهر.. ويؤكد: لا يوجد ما يستدعى الرحيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 21 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، إنه لم يتلقى حتى وقتنا هذا ما يفيد باستقالة على ماهر من القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، مؤكدًا إنه لا يوجد ما يستدعى رحيل المدرب من منصبه.

أضاف فرج عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "من جانبنا لا يوجد أى شيء بخصوص استقالة على ماهر، ولم نتلقى أى استقالة حتى الأن، وفى حالة تقديمها من القبل المدرب فلن نقبلها، خصوصًا إنه لا يوجد ما يستدعى الرحيل".

وكان علي ماهر المدير الفني لسموحة قرر الاستقالة من منصبه علي خلفيه نشوب خلاف بينه وبين الإدارة، بعد مباراة حرس الحدود الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

ووفقآ لمصدر داخل إدارة سموحة فإن علي ماهر رفض تغريم اللاعبين بعد التعادل مع حرس الحدود دون الرجوع اليه، ليجمع نجم الأهلي السابق حقائبه ويغادر فندق اقامة الفريق.

وتمارس إدارة سموحة في الوقت الحالي ضغوطات على علي ماهر للتراجع عن قراره خاصة وأن الفريق يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري تحت قيادته ، وصعد لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، رغم أن المدرب الشاب اشتكي في أكثر من مناسبة لمجلس الإدارة من حاجه الفريق لتدعيمات كبيرة وصفقات من العيار الثقيل، خاصة بعد تفريط الإدارة في معظم نجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري وعلي رأسهم الحارس المهدي سليمان وعبدالله بكري ورجب بكار في الوقت الذي لم يبرم الفريق السكندري صفقات تعوض رحيل هؤلاء النجوم ولم يتم التعاقد مع اللاعبين الذين طلب ماهر التعاقد معهم ومنهم الحارس عامر عامر وكريم بامبو واحمد الشيخ.