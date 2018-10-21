شكرا لقرائتكم إيقاف حسن معاذ عامين وتغريمه 100 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف حسن معاذ، لاعب الاتحاد، لمدة عامين وتغريمه 100 ألف ريال.
وتأتي العقوبة المفروضة على اللاعب بعدما قام بضرب خصمه حسين عبدالغني، قائد أحد، وإسالة الدماء من وجهه عقب مباراة الفريقين التي أقيمت يوم الجمعة.
وتعاقد الاتحاد مع حسن معاذ خلال الصيف الماضي قادماً من صفوف الشباب، ولم يلعب كثيراً بسبب إصاباته المتكررة.
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