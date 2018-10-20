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الان تتابع هزيمة ساحقة .. الأهلي يسقط أمام الاتفاق بسداسية مقابل هدفين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الاهلي والاتفاق
حقق فريق الكرة الأول بنادي الاتفاق ، فوزًا كبيرًا على غريمه الأهلي ، ضمن مباريات الجولة الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان .
واستقبل الأهلي 6 أهداف أمام مضيفه الاتفاق ، حيث تُعد المرة الأولى الذي يستقبل فيها الأهلي أكثر من 5 أهداف منذ بداية دوري المحترفين السعودي .
كما تعد هزيمة الأهلي اليوم ي الأولى للفريق هذا الموسم ، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد خلال الـ 5 مباريات السابقة .
على الصعيد ذاته ، تعد هذه هي المرة الأولى الذي يسجل فيها الاتفاق 6 أهداف خلال مباراة واحدة بدوري المحترفين .
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