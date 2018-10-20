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الان تتابع زيادة قوائم الفرق المشاركة في كأس زايد إلى 35 لاعبًا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كأس زايد للاندية الأبطال
متابعات - الخليج 365:
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري ، خطابًا رسميًا من الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد خلاله زيادة عدد اللاعبين المقيدين بقائمة الفرق المشاركة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية” .
ويشير الاتحاد العربي لكرة القدم ، أنه سيتم زيادة عدد اللاعبين المقيدين بقائمة الفرق المشاركة بـ “البطولة العربية” إلى 35 لاعبًا بداية من شهر يناير المُقبل .
ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع فريق الاتحاد السكندري المصري يوم 27 أكتوبر الجاري ، ببرج العرب في ذهاب دور الستة عشر للبطولة .
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