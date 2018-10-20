شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى يكتسح بيرنلى بخماسية وكارديف سيتى يحقق الفوز الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق مانشستر سيتى فوزا عريضا على ضيفه بيرنلى بخمسة أهداف دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الإتحاد" فى الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

انتهى الشوط الأول بتقدم السيتى بهدف سجله الهدف المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو فى الدقيقة 17، ليحرز هدفه السادس فى المسابقة.

وفى الشوط الثانى أضاف السيتيزينز 4 أهداف عن طريق كل من برناردو سيلفا فى الدقيقة 54، فيرناندينو فى الدقيقة 56، رياض محرز فى الدقيقة 83، وليروى سانى فى الدقيقة الأخيرة.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للبلجيكى كيفين دى بروين هذا الموسم بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى الصيف الماضى.

بتلك النتيجة رفع السيتى رصيده إلى 23 نقطة محلقا فى الصدارة، بينما توقف رصيد بيرنلى عند 8 نقاط فى المركز الثالث عشر.



دى بروين شارك فى اللقاء بعد شفائه من الإصابة

وانتهت باقى مباريات الجولة على النحو التالى:

نيوكاسل يونايتد 0 1 برايتون

وست هام يونايتد 0 1 توتنهام هوتسبير

وولفرهامبتون 0 2 واتفورد

كارديف سيتى 4 2 فولهام

بورنموث 0 0 ساوثهامبتون



لاميلا يسجل هدف توتنهام

أرناتوفيتش وسانشيز