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شكرا لقرائتكم احمد رفعت ينفى انتقاله للمصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك، أنه لم يوقع للنادى المصرى مثلما تردد فى الساعات الأخيرة، مضيفاً إنه مندهش من تردد تلك الأنباء فى ذلك التوقيت خاصة إن كل تركيزه فى الوقت الحالى ينصب حول الحفاظ على مستواه الفنى والبدنى بخوض التدريبات بشكل يومى.
أما عن مستقبله ومصيره فى شهر يناير قال رفعت:"كل ما يتردد شائعات لم أتخذ قرارا حتى الآن بشأن مستقبلى وحتى الآن أنا لاعبا فى الزمالك وعندما سأتخذ قراراً بشأن مستقبلى سوف أعلنه".
يذكر أن رفعت مقيد على قائمة الانتظار بنادى الزمالك وتدور مناقشات داخل النادى الأبيض خلال الفترة الماضية حول الاستعانة بخدماته بداية من شهر يناير بينما تلقى اللاعب عروضا من أندية الدورى ومازال يبحثها خاصة إنه كان يفضل الاحتراف الخارجى قبل بداية الموسم الجارى ولكن ضيق الوقت حال دون حصوله على عرضا خارجيا للرحيل.
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