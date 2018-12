شكرا لقرائتكم مشادة كلامية بين مورينهو ومساعد مدرب تشيلسي تنتهي بالإعتذار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - سيطرت المشادة الكلامية في الدقائق الأخيرة من مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن قام مساعد مدرب تشيلسي بالاحتفال أمام دكة بدلاء "اليونايتد" بعد تسجيل روس باركلي هدف التعادل لأصحاب الأرض؛ لينتهي اللقاء بهدفين لمثله.

وفي لحظة غضب مدرب "اليونايتد" البرتغالي جوزيه مورينهو من استقبال شباك فريقه لهدف في آخر الثواني من عمر اللقاء قام مساعد المدرب ماوريسيو ساري، ماركو إياني بالركض نحو دكة البدلاء والإحتفال بطريقة ساخرة أمام مورينهو مما أثار غضب الأخير الذي قام فورا بمطاردته نحو النفق المؤدي لغرف الملابس قبل أن يتدخل رجال الأمن والطاقم التدريبي له.

وفي الوقت نفسه قاموا مشجعو تشيلسي بصافرات الاستهجان على البرتغالي الذي قام برفع عدد ثلاثة أصابع وهو عدد ألقاب الدوري التي حققها مورينهو معهم سابقا.

وعقب اللقاء ذكر مورينهو عبر شبكة "سكاي سبورتس"أن :"مساعده أتى إليّ في مكتب ساري واعتذر فتقبلت اعتذاره وأخبرته أن ينسى الأمر وأنني ارتكبت أخطاءً أيضًا عندما كنت في عمره. كانت مباراة رائعة انتهت بنتيجة رائعة بالنسبة لتشيلسي وسيئة لنا".

