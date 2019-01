شكرا لقرائتكم المنافسة مستمرة في بطولة "البلوت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - تأهل 2560 لاعباً في منافسات اليوم الثالث من أيام بطولة المملكة الثانية للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتي تقام منافساتها في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وتستمر حتى يوم 27 أكتوبر.

وشهد اليوم الثالث مشاركة 5120 لاعباً ضمن التصفيات الأولية من البطولة، وسط حماس وإثارة كبيرين بين المتسابقين، وتنافس متواصل طوال الجولات التي بدأت من الساعة الرابعة عصراً، واستمرت حتى الساعة 12 من منتصف الليل، حيث تأهل في اليوم الثالث 2560 لاعباً من أصل 5120 لاعباً، ليصل مجموع المتأهلين حتى نهاية اليوم الثالث 7680 لاعباً، حيث شارك في كل جولة من الجولات الخمس 1024 لاعباً، وأشرف عليهم 292 حكماً.

وتستكمل اليوم السبت منافسات اليوم الرابع، حيث سيشارك في التصفيات الأولية 5120 لاعباً البطولة، وتستمر حتى الساعة 12 من منتصف الليل.

وتأتي البطولة كإحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة، ضمن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة بالمملكة، في مقدمتها لعبة "البلوت" التي تعد من الألعاب الشعبية في المنطقة، وتحظى باهتمام كبير من كافة الفئات العمرية.

الجدير بالذكر أن الجوائز المالية المرصودة لهذه البطولة تبلغ مليوني ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 500 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ200 ألف ريال.

Your browser does not support the video tag.