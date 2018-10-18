فييرا يعلن عن قائمة الإسماعيلي لمباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ شريف عادل:
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن قائمة الاسماعيلى لمباراة بيراميدز يوم غد الجمعة في السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ 11.
حراسة المرمى: عصام الحضري و محمد فوزي.
خط الدفاع: طارق طه، علاء عبد العظيم، أحمد علي، باهر المحمدي، محمود متولي، محمد مجدي.
خط الوسط: حسنى عبد ربه، عماد حمدي، عمر فتحى " سافيولا "، عمر الوحش، محمد الضرف، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، لسعد الجزيري .
خط الهجوم: شكرى نجيب و كريستوفر ميندوجا.
ويغيب عن المباراة كلاً من ريشارد ومحمد الشامي للإصابة إضافة إلى محمد هاشم للإيقاف .
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