فييرا يعلن عن قائمة الإسماعيلي لمباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ شريف عادل:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن قائمة الاسماعيلى لمباراة بيراميدز يوم غد الجمعة في السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ 11.

حراسة المرمى: عصام الحضري و محمد فوزي.

خط الدفاع: طارق طه، علاء عبد العظيم، أحمد علي، باهر المحمدي، محمود متولي، محمد مجدي.

خط الوسط: حسنى عبد ربه، عماد حمدي، عمر فتحى " سافيولا "، عمر الوحش، محمد الضرف، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، لسعد الجزيري .

خط الهجوم: شكرى نجيب و كريستوفر ميندوجا.

ويغيب عن المباراة كلاً من ريشارد ومحمد الشامي للإصابة إضافة إلى محمد هاشم للإيقاف .