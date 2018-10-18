مصر تحصد برونزية كرة الصالات في أوليمبياد الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

نجح منتخب مصر للشباب لكرة الصالات في التتويج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا بالأرجنتين بعد التغلب على صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 5-4.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأرجنتين بنتيجة 3-1، حيث أحرز أصحاب الأرض هدفين في أول 5 دقائق، قبل أن يضيف راقصي التانجو الهدف الثالث عند الدقيقة الـ10، وجاء الهدف الأول لمصر في الدقيقة 17 عن طريق محمد طلعت

وشهد الشوط الثاني عودة كبيرة من شباب مصر، وإحراز 4 أهداف متتالية، حيث سجل سلمان محمد الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم أدراك محمد طلعت التعادل لمصر في الدقيقة 22 بعد إحرازه للهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع لمصر في الدقيقة 32 عن طريق محمد طلعت قبل أن يقتل أحلام راقصي التانجو في العودة للمباراة بإحرازه للهدف الخامس قبل نهاية المباراة ب40 ثانية، وأضافت الأرجنتين الهدف الرابع قبل نهاية المباراة ب9 ثواني، ليفوز منتخب مصر بالمباراة بنتيجة 5-4.

وبهذه الميدالية إرتفعت حصيلة البعثة المصرية إلى 12 ميدالية متنوعة، 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و7 ميداليات برونزية.