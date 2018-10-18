فييرا يوضح.. أهدافه مع الإسماعيلي.. وأسلحته لإسقاط بيراميدز لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح جورفان فييرا المدير الفني لنادي الإسماعيلي بأنه لا يعد بتحقيق البطولات خلال الموسم الحالي، لكنه سيعمل على تقديم كرة قدم جيدة، وأكد أنه سيتسلح بالأرض والجمهور من أجل الفوز على بيراميدز في الدوري الممتاز.

ويلعب الإسماعيلي وبيراميدز مباراة الجولة الـ11 من الدوري الممتاز على استاد الإسماعيلي مساء غدًا الجمعة، وستكون الظهور الأول لجورفان فييرا.

وقال فييرا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "-لا أعد بتحقيق بطولة لكنى أعد الجماهير أن الوضع سيكون أفضل واللاعبون سيكون لديهم اصرار وحماس لتحقيق نتيجة إيجابية فى كل مباراة نخوضها."

وتابع: "حرصت على دعوة اللاعبين لمآدبة عشاء من أجل تحقيق مزيد من التقارب وروح الجماعة بين الجميع، فى رأيى أن كرة القدم لاتدار داخل الملعب فقط أيضا خارج الملعب."

وتحدث عن موقف باهر المحمدي العائد من اللعب مع منتخب مصر أما إي سواتيني: "باهر المحمدى شارك بصفة أساسية مع منتخب مصر وهو شىء جيد ،هو لا يزال شابا سيكون جاهزا لمواجهة بيراميدز ،وفى حال عدم قدرته لدى بدائل فى نفس المستوى ،المجهود الذى بذله المحمدى فى لقائى سواتينى ليس كبيرا للغاية نظرا لضعف المنافس."

كما ناقش موقف حراسة المرمى بالفريق: "عصام الحضرى لاعب محترف على أعلى مستوى ،تعرض لبعض الاجهاد وكان قادرا على المشاركة فى مران الأمس لكننى طالبته بخوض تدريبات خفيفة حتى يصبح جاهزا بنسبة 100 % للقاء."

وأضاف: "لدى حراس جيدين سواء محمد فوزى أو محمد مجدى لكنهما قليلى الخبرة."

وانتقل للحديث عن منافسه في المباراة قائلًا: "مواجهة بيراميدز صعبة للغاية لكنها مثل أى مباراة فى الدورى ،هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ، حرصنا على دراسة نقاط القوة والضعف للفريق المنافس وللتعرف على كيفية ملاقاته."

واختتم قائلًا: "سنتسلح بالجماهير والملعب بجانب روح اللاعبين فى إلحاق أول هزيمة بالفريق المميز."

أقال الإسماعيلي خير الدين مضوي بعد سلسلة من النتائج السلبية بعدما بعدما جمع الفريق 9 نقاط فقط من 8 جولات.