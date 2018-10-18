الإنتاج يصل لقمة الدوري مؤقتًا.. ويمنح الفرصة للزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الإنتاج الحربي تعادلاً سلبيًا أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" ضمن افتتاح الجولة 11 من بطولة الدوري.

وهدد ثنائي طلائع الجيش كريم طارق والسنغالي تالا نادييه مرمى الإنتاج الحربي أكثر من مرة، في المقابل لم يشكل فريق الإنتاج أي خطورة على مرمى الجيش سوى في كرة كانت عن طريق المدافع محمود البدري لكن ارتطمت الكرة في العارضة في الدقيقة 83.

أخطر دقائق المباراة كانت في الدقيقة 85 من زمن أحداث الشوط الثاني بعدما تألق عامر عامر حارس مرمى الإنتاج بتدصيه ركلة جزاء نفذها أحمد سمير.

بهذه النتيجة يكون الإنتاج الحربي متصدرًا للدوري برصيد 18 نقطة لكن بشكل مؤقت حيث يتواجد الزمالك ثانيًا برصيد 17 نقطة مع امتلاك الفريق الأبيض ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يأتي بيراميدز ثالثًا برصيد 16 نقطة وبإمكانه فرصة الوصول للقمة إذا حقق الفوز على الإسماعيلي في المباراة المقرر لها غدًا الجمعة.

في المقابل حافظ طلائع الجيش على مركزه الثامن ليصبح رصيده 13 نقطة.

وواصل فريق الإنتاج مسلسل إهدار النقاط جيث فشل فريق المدرب مختار مختار في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل أمام إنبي في الجولة الماضية (2-2).

في المقابل، لم يحافظ الجيش على مسلسل انتصاراته بعد الفوز في الجولة السابقة على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف.