نهيان بن زايد: دعم منتخب الإمارات واجب وطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» اجتماع اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور أعضاء اللجنة اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس اللجنة العليا، محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجموعة أبوظبي، سعيد حارب رئيس مجموعة دبي، حمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين

وعيسى هلال الحزامي مدير مجموعة الشارقة للبطولة وعارف حمد العواني مدير البطولة والمكتب التنفيذي، كما حضر الاجتماع العميد راشد سهيل آل علي ممثل اللجنة الأمنية ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وأعضاء مجموعات أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

في بداية الاجتماع تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بأسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ودورها الريادي الداعم لاستدامة النجاحات الرياضية، وانعكاسه الكبير على نجاح الفعاليات والتظاهرات الرياضية العالمية والقارية التي تقام على أرض الإمارات التي غدت وجهة عالمية للرياضة ومنصة لتجمع نخبة القيادات وصناع القرار ونجوم الرياضة العالمية، مشيداً بمستوى التحضيرات الكبيرة للبطولة القارية تحت إشراف اللجنة التنفيذية برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، مبيناً سموه أن الوصول لهذه المرحلة المهمة من الجاهزية لاستضافة الحدث القاري بنسخته الجديدة يعكس مدى الخطط التنظيمية الفاعلة والبرامج المتقدمة التي اعتمدتها اللجنة العليا المحلية من أجل ترسيخ السمعة العالمية لمكانة الإمارات ودورها في تحقيق النقلة النوعية لكافة البطولات والفعاليات التي تستضيفها.

وتابع سموه: دعم القيادة الرشيدة السخي واهتمامها الكبير برفد مسيرة الرياضة بمزيد من النجاحات والتقدم، سيقود حتماً دولتنا الحبيبة لتنظيم استثنائي مبهر وسيكون علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس الأمم الآسيوية في ظل الامكانيات الكبيرة والقدرات المميزة التي تتمتع بها الدولة ومؤشرات خطط التنظيم التي ستقود النسخة السابعة عشرة للعالمية وفق المعايير التي وضعتها اللجنة المحلية والطامحة لتقديم مشهد تنظيمي يفوق التكامل لحدث قاري غير مسبوق، بما يتماشى مع نهج الإمارات التي عودت العالم أجمع على صور ومشاهد الانجازات والتميز.

وقال سموه: إن الاجتماع شهد استعراض عمل المجموعات كافة والملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة، ونحن على ثقة تامة بمواصلة النجاحات في المحاور والجوانب التنظيمية كافة، لما تملكه الإمارات من إمكانيات وموارد خلاقة وكوادر وطنية مبدعة في ظل الالتفاف والتفاعل المجتمعي في الحدث القاري الذي يمثل محطة مهمة من اجل ترسيخ الصور الناصعة للإمارات أرض المؤسس زايد... وموطن السلام وتلاقي الثقافات من مختلف قارات العالم التي تتعايش بمحبة ومودة في ربوع بلادنا.

وأضاف سموه: دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بجميع الوفود والمنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية وحريصة على تقديم كل الإمكانيات والتسهيلات من أجل نجاح مسيرة المنتخبات الآسيوية في الحدث القاري، لاسيما وأن الإمارات استطاعت بخبراتها الكبيرة وتجاربها السابقة وشراكتها الوثيقة مع مختلف الاتحادات الرياضية الدولية والقارية من تخطي مرحلة نجاح استضافة البطولات وذهبت بطموحاتها الكبيرة لأبعد من ذلك، فوضعت معايير جديدة في التحدي وتقديم البصمات المبهرة والإضافات المهمة بمسيرة البطولات العالمية.

وأكمل سموه قائلاً: بعد الاطلاع ومتابعة تطورات المرحلة التحضيرية للبطولة خلال الاجتماع، نعرب عن فخرنا بما أنجزته كافة المجموعات والكوادر الوطنية ومختلف فرق العمل، وندعوهم لمضاعفة الجهود خلال الفترات القادمة لتحقيق هدفنا المشترك وهو إعلاء راية الإمارات عالية بكافة المهام والمسؤوليات، كما نطمئن الجميع على مستوى التحضيرات ونحن على ثقة بأن البطولة ستحقق نجاحات مذهلة وستترك آثاراً مجتمعية كبيرة وستسهم في الترويج لمعالم نهضتنا وتقدمنا ومدننا، كما سيتابع الجميع حجم خططنا على أرض الواقع مع انطلاقة البطولة القارية التي تجمع أفضل المنتخبات وصاحبة الحضور الجماهيري الكبير.

وتابع سموه قائلاً: ندعو جميع الجهات للوقوف خلف المنتخب ومساندة طموحاته المشروعة في البطولة الآسيوية، ونؤكد أن دعم المنتخب يمثل واجباً وطنياً، ونحن على ثقة بالجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين سيكونون على قدر المسؤولية وتمثيل الإمارات في المحفل القاري ودورهم في تحقيق آمال الوسط الرياضي وشعب الإمارات بصفة عامة.

وأضاف سموه: ندرك جميعاً أن الجمهور يلعب دوراً رئيسياً في نجاح التظاهرات الرياضية، وفي بطولة كأس آسيا، نتوقع أن يكون الجمهور هو العنصر الرئيسي في نجاح البطولة على الصعيد التنظيمي والداعم الرئيسي للمنتخب في قيادة تطلعاته لمستويات متقدمة. واطلع سموه من اللواء محمد خلفان الرميثي على تطورات سير مراحل العمل التنظيمي وما وصلت إليه اللجنة التنفيذية والمجموعات كفريق عمل حريص على تقديم واتمام العمليات التنظيمية كافة للبطولة القارية.

وتابع سموه عرضاً شاملاً عن البطولة قدمه عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، شمل الخطط التنظيمية. كما اطلع سموه من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجموعة أبوظبي وسعيد حارب رئيس مجموعة دبي وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين وعيسى هلال الحزامي مدير مجموعة الشارقة على جاهزية الملاعب ومراحل الأعمال التنظيمية في كل مجموعة.

وتابع سموه عرضاً تفصيلياً عن مهام ومسؤوليات اللجنة الأمنية وخطتها المحكمة خلال البطولة بجميع المدن التي تقام فيها المباريات وذلك بالتنسيق المشترك مع قيادات الشرطة في أبوظبي ودبي والشارقة والعين، من قبل العميد راشد سهيل آل علي ممثل اللجنة الأمنية للبطولة.