ملاعب «دبي ستارز» تستضيف الألعاب الجماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتعاون مجلس دبي الرياضي مع مجمع دبي ستارز الرياضي لاستضافة الألعاب الجماعية بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، حيث يستضيف المجمع منافسات رياضات الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة وتنس الريشة وكرة الطاولة، وذلك على الصالات والملاعب الداخلية المكيفة والمجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الرياضية والمطابقة لشروط الصحة والسلامة والتي تقع في منطقة المزهر 1 خلف العربي سنتر بدبي.

وقالت راسنة آل خميس نائب الرئيس للتسويق والمبيعات: «مهمتنا هي المشاركة والتشجيع على اتباع أفراد المجتمع لنمط حياة نشط وصحي من خلال البرامج الرياضية واللياقة البدنية، وهذا لا يعني فقط استضافة مثل هذه الأنشطة، بل القيام أيضاً بدعم مبادرات مماثلة في جميع أنحاء الدولة، هذه السنة نحن جاهزون لاستضافة دورة الشيخة هند، ونحن فخورون بذلك للمساهمة في الارتقاء بالرياضة النسائية ودعم المرأة في الإمارات».